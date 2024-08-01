Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğradığı bina ortaya çıktı! 150 metre detayı dikkat çekti

01 Ağustos 2024 01:21 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 01:27

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik düzenlenen suikastle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

SUİKAST NASIL YAPILDI?

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, saldırının yerel saatle 02.00 civarında gerçekleştiğini duyurdu. Haniye'nin kaldığı konutun güdümlü füzeyle vurulduğu savundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve süreç tamamlanınca sonuçların paylaşılacağı bildirmişti.

NOKTA ATIŞI İDDİASI

Amerikan merkezli New York Times'tan Farnaz Fassihi isimli gazetecinin İranlı bir yetkiliden aldığını vurguladığı, binanın saldırı sonrasında yayınlanan görüntülerinde, kompleksin vurulduğu tahmin edilen bir bölümüne yeşil bir set çekildiği görüldü.

25 Temmuz'da ortaya çıkan bir uydu görüntüsünde suikast iddialarının gerçekleştirdiği binada "yeşil kumaş" ve "moloz" detaylarının görünmediğini ortaya koyuyor. Buna göre, görüntüdeki binanın suikastın gerçekleştiği bina olduğu ihtimallerini artıyor. Görüntüler Haniye suikastının kısa menzili bir füze veya roket gerçekleştiği detaylarını öne çıkarıyor.

Hamas yetkilisi El Hayya da, füzenin doğrudan Haniye'nin bulunduğu noktaya isabet ettiğini ifade etmişti.

"150 METRE" DETAYI OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİCİ

Uydu görüntülerine göre Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konutuna sadece 150 metre mesafede bulunuyor. İsrailli haber kaynakları, Haniye'nin korumalarından birinin, suikastçılara bilgi sızdırdığını öne sürdü. Söz konusu habere göre tanksavar veya güdümlü füze ile Haniye'nin yatak odasının hedef alındığı iddia edildi.