İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastını üstlenmedi suçu İran'a attı

31 Temmuz 2024 16:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:26

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran'ın başkenti Tahran'da Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" ifade etti.

Bölgede artan gerilimden "eylemleriyle İran'ın sorumlu olduğunu" savunan Mencer, kuzeyde yeniden güvenliliği tesis etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Mencer, İran'dan gelecek herhangi bir saldırı endişesi taşıyıp taşımadıkları sorusuna, "Biz 7 cephede de yüksek alarm durumundayız. İran'ın oluşturduğu tehdidin farkındayız bu durumla her gün karşı karşıyayız ve sınırlarımızı koruyacağız." cevabını verdi.

İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan Hizbullahı'nın "ikinci adamı Fuad Şükür'ü hedef aldıklarını" belirten Mencer, Hizbullah'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde sivillerin hayatını kaybettiği füze saldırısından sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Mencer, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşması müzakereleri için istekli olduklarını savunarak "bunun askeri baskıyla sağlanabileceğini, Hamas'ın anlaşmayı reddettiğini" öne sürdü.

HANİYE'NİN SUİKASTE UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.