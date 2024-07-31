Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast olayında 'casus yazılım' iddiası! Yeri bu sayede bulundu

31 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:53

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Lübnanlı gazeteci Eliya Magnier, Haniye'nin telefonuna WhatsApp aracılığıyla bir casus yazılım yüklenmiş olabileceğini, bu yazılım sayesinde Hamas liderinin yerinin tespit edildiğini iddia etti.

''CASUS YAZILIM SAYESİNDE HANİYE'NİN YERİ BULUNDU''

Gazeteci Magnier, Haniye'nin oğluyla yaptığı bir konuşmanın, bu yazılım sayesinde yerini tespit ettiğine dair iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

''İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye gönderilen bir WhatsApp mesajı aracılığıyla sofistike bir casus yazılım yerleştirdiği bildirildi. Bu yazılım İsrail istihbaratının Haniye'nin evinin tam yerini tespit etmesini sağladı. Daha sonra Haniye, oğluyla yaptığı ve yerinin tam olarak tespit edildiği bir konuşmanın ardından suikasta uğradı.''

''PEGASUS YAZILIMINA BENZİYOR''

Haniye'nin telefonuna yerleştirilen casus yazılımın İsrailli siber istihbarat firması NSO Group tarafından geliştirilen kötü şöhretli Pegasus yazılımına benzediğine inanıldığını söyleyen Magnier, ''Pegasus, akıllı telefonlara sızarak operatörün mesajlara, fotoğraflara ve konum verilerine erişmesine ve hatta kullanıcının bilgisi olmadan telefonun kamerasını ve mikrofonunu kontrol etmesine olanak tanıyor'' ifadelerini kullandı.

''CASUS YAZILIMLAR KÖTÜYE KULLANILIYOR''

Magnier, bu casus yazılımların kötüye kullanılma konusundaki endişesini ise şu sözlerle ifade etti:

''Haniye'nin öldürülmesi, bu yöntemlerin etkinliğini ve devlet aktörlerinin algılanan tehditleri etkisiz hale getirmek için ne kadar ileri gidebileceklerinin altını çizmektedir. Bu olay aynı zamanda mahremiyet ve bu tür güçlü gözetleme araçlarının yasadışı faaliyetler ve suikastlar için kötüye kullanılma potansiyeli konusunda önemli endişeleri de beraberinde getirmektedir.''

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.