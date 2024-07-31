İsmail Haniye için önce Tahran'da tören düzenlenecek! Hamas lideri Katar'da defnedilecek

31 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:42

Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma töreni için başkent Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye suikasta uğradı. Haniye'nin ölümünün ardından cenazesine dair detaylar gün yüzüne çıktı. İranlı yetkililer, Hamas ise cenaze töreni ve defin işlemleri için görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İsmail Haniye'nin cenaze töreninin ilk olarak Tahran'da yapılacağı, ardından ardından defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya nakledileceği belirtildi.

Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni perşembe günü yerel saatle 08.00'de Tahran'da düzenlenecek.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.