İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı noktadan ilk görüntüler geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:52
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Haniye'nin suikasta uğradığı noktadan ilk görüntüler geldi.
Hamas lideri İsmail Haniye, gece saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas, suikast sonrası yaptığı açıklamada, saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtti.
Öte yandan İran medyası, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı bölgeden ilk görüntüleri paylaştı.
3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İşgalci İsrail ordusu,10 Nisan'da Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan İsmail Haniye'nin ailesi ve akrabalarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlemişti.
Bu saldırıda 3 oğlunu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti.
Kaynak: tgrthaber.com