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 | Emir Yücel

Hamas silah bırakıyor iddiaları! Dikkat çeken açıklama geldi

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un “Hamas silah bırakmayı kabul etti” iddiasına sert bir yanıt verdi. Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin Telegram üzerinden açıklama yapan Hamas, İsrail işgali devam ettiği sürece silah taşımanın ulusal ve yasal bir hak olduğunu ifade etti.

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Hamas silah bırakıyor iddiaları! Dikkat çeken açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 17:15

, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Hamas silah bırakmayı kabul etti." dediği yönündeki haberlere ilişkin Telegram hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "işgal devam ettiği sürece direniş ve silahların ulusal ve yasal bir hak olduğunu" belirterek bunun uluslararası normlarla teyit edildiği kaydedildi.

Hamas silah bırakıyor iddiaları! Dikkat çeken açıklama geldi

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL!"

halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını vurgulayan Hamas, "Bunların (ulusal haklarımızın) başında da başkenti olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz." ifadesini kullandı.

Hamas silah bırakıyor iddiaları! Dikkat çeken açıklama geldi

Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya gelen ve burada çelişkili ifadeler kullandığı aktarılan Witkoff'un, Başbakanı 'nun savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Hamas, silah bırakmayı kabul etti." dediği iddia edilmişti.

Hamas silah bırakıyor iddiaları! Dikkat çeken açıklama geldi
ETİKETLER
#Gündem
#İsrail
#hamas
#filistin
#binyamin netanyahu
#orta doğu
#Kudüs
#Steve Witkoff
#Dünya
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