Hamas ve İsrail arasındaki esir takasında 5. tur gerçekleşti! 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının 5'inci turu kapsamında Hamas İsrailli esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami'yi serbest bıraktı. Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Deyr Balah kentindeki belirlenen alanda toplandı.

İsrailli 3 esir, bu alandan Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu. Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 183 Filistinli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 183 esirden 7'sinin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan esirlerin isimlerine yer verilmedi.

Hamas'ın Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 183 Filistinli esiri serbest bıraktı. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

TRUMP'A MEYDANDAN CEVAP VERDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart astı.

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.