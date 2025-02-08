Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
15:41
Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
Tarih
15:39
Uçakta silahlı saldırı paniği! Havaya ateş ederek herkesi tehdit etti
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasında 5. tur gerçekleşti! 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Hamas, İsrailli 3 esiri serbest bıraktı. Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esirde bugün serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamas ve İsrail arasındaki esir takasında 5. tur gerçekleşti! 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 15:43

Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının 5'inci turu kapsamında Hamas İsrailli esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami'yi serbest bıraktı. Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Deyr Balah kentindeki belirlenen alanda toplandı. 

İsrailli 3 esir, bu alandan Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu. Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan 183 Filistinli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 183 esirden 7'sinin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan esirlerin isimlerine yer verilmedi.

Hamas'ın Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 183 Filistinli esiri serbest bıraktı. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

 

TRUMP'A MEYDANDAN CEVAP VERDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine "Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz." yazılı büyük bir pankart astı.

 

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

 

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.

 

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

 

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

 

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kaldı
Gazze'de rehine takası Batı Şeria'da katliam: Çok sayıda Filistinli öldürüldü
İconİLİŞKİLİ HABER
Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
Uçakta silahlı saldırı paniği! Havaya ateş ederek herkesi tehdit etti
Uçakta silahlı saldırı paniği! Havaya ateş ederek herkesi tehdit etti
Danla Biliiç'ten yıllar sonra gelen Çakal itirafı: Sözler benim
Danla Biliiç'ten yıllar sonra gelen Çakal itirafı: Sözler benim
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Koku alma duyunuzla ilgili bu 5 gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!
Koku alma duyunuzla ilgili bu 5 gerçeği öğrenince şaşıracaksınız!
2
Suriye ayağa kalkıyor! Türkiye ve Katar'dan Suriye'de 1400 aileye yeni yuva
Suriye ayağa kalkıyor! Türkiye ve Katar'dan Suriye'de 1400 aileye yeni yuva
3
Sadece Tunceli'de yetişiyor: Bu sarımsağı toplayan servet kaybedecek! 557 bin TL ceza geliyor
Sadece Tunceli'de yetişiyor: Bu sarımsağı toplayan servet kaybedecek! 557 bin TL ceza geliyor
4
Sadakataşı Derneğinden Gazze’ye sağlık desteği
Sadakataşı Derneğinden Gazze’ye sağlık desteği
5
Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu
Ankara'da rüya gibi görüntüler! Sis deryası görsel şölen sundu
Haber
08 Şubat 2025
Galatasaray'da büyük pişmanlık! Yeni transfer takımdan gönderilecek
Haber
08 Şubat 2025
Uçakta silahlı saldırı paniği! Havaya ateş ederek herkesi tehdit etti
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih15:39
Uçakta silahlı saldırı paniği! Havaya ateş ederek herkesi tehdit etti
Tarih15:32
Danla Biliiç'ten yıllar sonra gelen Çakal itirafı: Sözler benim
Tarih15:27
Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu
Tarih15:23
Beşiktaş Sivasspor maçında kimler eksik? Karşılaşma 19.00’da başlayacak
Tarih15:19
Bakanlıktan ihale karşılığında indirimli araç iddialarına yalanlama
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.