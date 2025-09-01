Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı Netanyahu reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın kabul ettiği kısmi esir takası anlaşmasını reddettiği belirtildi. Netanyahu'nun anlaşma için 'gündemlerinde olmadığını' söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı Netanyahu reddetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 10:08

İsrail güvenlik kabinesi toplantısında ile kısmi anlaşmasının gündeme geldiği belirtildi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kısmi esir takası anlaşmasına karşı çıkan bir tasarısının oylanmasını talep ettiği aktarıldı.

Bunun üzerine Netanyahu'nun söz konusu oylamaya gerek olmadığını dile getirerek Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasına varılmasının "gündemlerinde olmadığını" söylediği kaydedildi.

Hamas'ın kabul ettiği anlaşmayı Netanyahu reddetti

GAZZE'NİN İŞGALİ GÖRÜŞÜLDÜ

Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesinde daha çok kentinin işgali ve Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin 'i tanımaya yönelik adımlarının ele alındığı belirtildi.

ordusunun kabineye, Gazze kentinin işgaline ilişkin planları sunduğu ifade edildi.

Kabinede ayrıca, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlara karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı ve Filistin yönetimine yönelik yaptırımlar getirilmesi gibi seçeneklerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, İranlı yetkililerin yerini en yakınındakilerden öğrendi! İşte Mossad'ın taktiği
İsrail, Yemen'e saldırılar sonrası kabine toplantılarını 'daha güvenlikli' bir yere taşıma kararı
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#esir takası
#İsrail-Filistin çatışması
#Uluslararası Ilişkiler
#İsrail Işgalinde
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.