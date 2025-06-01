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 | Selahattin Demirel

Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine beklenen cevap geldi

ABD'nin İsrail ve Hamas'a sunduğu ateşkes teklifiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hamas, İsrail'in daha önce kabul ettiği Gazze Şeridi'nde ateşkes için dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu bildirdi.

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Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine beklenen cevap geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 22:17

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takasını içeren anlaşma önerisine verdiği yanıtın ardından yeni bir açıklama yaptı.

Hamas'ın açıklamasında, Witkoff'un önerisindeki ihtilaflı noktalarda bir anlaşmaya varılması, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerinin tamamen geri çekilmesi için dolaylı müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Hamas, ayrıca Katar ve Mısır'a ateşkese yönelik çabaları için teşekkür etti.

Hamas'tan ABD'nin ateşkes teklifine beklenen cevap geldi

ABD HAMAS'IN TAVRINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hamas, Witkoff'un 60 günlük geçici ateşkesi içeren önerisinden müzakerelerin 60 günü aşması halinde geçici ateşkesin de buna uygun olarak uzatılacağına ve geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese yol açacağına dair net bir ABD garantisi içermemesi nedeniyle memnun olmamıştı.

Hamas, dün söz konusu öneriye verdiği yanıtta Gazze Şeridi'nde hayatta olan 10 esir ile 18 esirin cenazesinin İsrail'e teslim edileceğini, karşılığında ise İsrail'in belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacağını ifade etmişti.

Witkoff, Hamas'ın yanıtına tepki göstererek, "Hamas'ın öneriye yanıtı kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. İsrail ise, 29 Mayıs'ta Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etmişti.

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