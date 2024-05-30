Hamas'tan 'ateşkes' mesajı: Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 20:41 - Güncelleme : 30 May 2024 20:47
Son dakika haberi... Hamas'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, İsrail ile ateşkes için 'tam anlaşmaya hazır' oldukları bildirildi. Anlaşma kapsamında rehinelerin takası ve saldırıların durması yer alıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına karşın Hamas, rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıkladı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: TGRT Haber