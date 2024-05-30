Hamas'tan 'ateşkes' mesajı: Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız 

30 May 2024 20:41 - Güncelleme : 30 May 2024 20:47

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına karşın Hamas, rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıkladı.

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