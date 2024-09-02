Hamas'tan Netanyahu'ya çağrı! "Esir takası istediğinde bizler hazırız"

02 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:34

İsrail'de esir yakınları hükümete yönelik baskılarını arttırırken, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu Gazze Şeridin'deki bir tünelde 6 esirin cansız bedenini buldu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Netanyahu için "devletin sabotajcısı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

NETAHYAHU'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna konuşan Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de ateşkes ve esir takası hakkında açıklamalarda bulundu. Halihazırda gerçek anlamda müzakerelerin olmadığını altını çizen Hayye, "İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ÇEKİLME OLMADIĞI SÜRECE ANLAŞMA OLMAYACAK"

İşgalci Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecekleri ısrarını hatırlatan Hayye, "Ben de net olarak diyorum ki; Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme olmadığı sürece anlaşma olmayacak" dedi.

ÖLÜ BULUNAN 6 İSRAİLLİ ESİR...

Gazze'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü" diye konuştu.

"İSRAİL ASKERLERİNİN KURŞUNLARIYLA ÖLDÜLER"

İsrailli esirlerin neden öldüğüne dair bilgiler veren Hayye, bu kişilerin doğrudan İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldüğünü söyledi. Hayye, Netanyahu ve ekibinin İsrailli esirlerle ilgilenmediğini kaydetti. Hayye, Netanyahu'nun kendini kahraman göstermeye çalıştığını ifade ederek, "Bu 6 esiri de işgalci doğrudan öldürmüş oldu, bombardımanlarıyla ölmelerine yol açtı" ifadelerini kullandı.