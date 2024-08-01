Haniye'nin öldürülmesinde kullanılan silaha dair çarpıcı iddialar! İran ve İsrail'den karşılıklı suçlamalar

01 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:05

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

Hamas'ın Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için gittiği Tahran'da suikasta uğradı. Devrim Muhafızları Haniye'nin Tahran saatiyle saat 02:00'de kaldığı konutta korumasıyla birlikte hava saldırısında öldüğünü doğruladı. Haniye'nin bulunduğu konutta yakın koruması ve kendisi dışında kimsenin hayatını kaybetmemesi kullanılan silaha dair çeşitli iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.

İRAN: FÜZE SINIR DIŞINDAN ATILDI

İran merkezli haber ajansı Fars, saldırının havadan atılan akıllı bir füze ile gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ajansın haberine göre saldırıda Tahran'ın kuzeyinde bulunan Haniye'nin kaldığı konut hedef alındı.

İran hükümetine yakın haber kuruluşları da füzenin İran dışından atıldığını ileri sürdü. Bazı medya kuruluşları da füzenin başka bir ülkeden atıldığını belirtti.

İSRAİL: FÜZE İRAN'IN İÇİNDEN ATEŞLENDİ

Ancak İsrail medyası suikast ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Sky News Arabia'nın İsrailli medya kuruluşu Chanel 12'ye dayandırdığı haberine göre Haniye'yi vuran füze İran dışından değil ülke içinden ateşlendi.

Haberde İran medyasının verdiği bilgilerin analiz edildiği ve saldırının uçaktan atılan bir füze ile gerçekleştirilmediği sonucuna varıldığı ileri sürüldü.

İsrailli Kanal 10 ve İsrael National News haber siteleri de saldırının İsrail yapımı Spike füzesi ile yapılmış olabileceğini dile getirdi. İsrailli Rafael firması tarafından üretilen anti-personel ve tank savar füzesi olan Spike'ın 25 km menzili bulunuyor.

Spike füzeleri omuzdan atılabilecek şekilde tasarlanmalarına rağmen araçtan, denizden ya da helikopterden de atılabiliyor.

F-35 ŞÜPHELERİ ARTIYOR

Hava saldırısı ihtimali üzerinde durulduğunda, saldırının çok katmanlı hava savunma ağlarına sızmak için gelişmiş radar gizliliği ile optimize edilmiş beşinci nesil F-35 savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği iddiası da konuşuluyor. Fakat F-35'in kısa menzili sebebiyle havada yakıt ikmali yapmadan İran'a ulaşmasının zor olduğu da belirtiliyor.