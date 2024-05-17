Hapishane müdürüne suikast: Aracında ölü bulundu

17 May 2024 09:19 - Güncelleme : 17 May 2024 09:29

Şiddet olaylarının eksik olmadığı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bulunan La Modelo hapishanesinin müdürüne suikast düzenlendi. Müdür Elmer Fernandez, bir araç içinde ölü olarak bulundu.

İKİ KİŞİ SİLAHLA SALDIRDI

Fernandez, Bogota’nın Barrios Unidos kasabasında, NQS Bulvarı üzerindeki taşıt köprüsüne yakın bir noktada, INPEC (Kolombiya Ulusal Ceza ve Hapishane Enstitüsü) aracında iken, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bogota polisi olay yerinde hayatını kaybeden hapishane müdürünün aracında inceleme başlattı.

ÇALIŞANLARI TEHDİT EDİYORDU İDDİASI

Albay Fernandez’in görev yaptığı hapishanede, INPEC personeline yönelik tehditlerde bulunulduğu belirtildi.