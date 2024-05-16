Şiddet olaylarının önünün alınamadığı Yeni Kaledonya'da Azerbaycan bayraklarının sırrı çözüldü

16 May 2024 15:46 - Güncelleme : 16 May 2024 16:00

Fransa'da film gibi olay! Mahkumları taşıyan minibüse pusu kurdular! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da film gibi olay! Mahkumları taşıyan minibüse pusu kurdular! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da 3 gündür süren şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Başkent Noumea'da yaklaşık 4 bin, Noumea dışındaki bölgelerde ise 5 bine yakın bağımsızlık yanlısı, olaylara dahil oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, iki gündür süren sokağa çıkma yasağının yarına kadar uzatıldığını bildirdi. Darmanin, Ada'ya 2 bin 700'e yakın polis ve jandarmanın gönderileceğini belirterek şiddet olaylarının gelecek saatlerde kontrol altına alınacağının teminatını verdi.

Ayrıca yerli halktan 2 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

AZERBAYCAN BAYRAKLARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İsyanlar sırasında açılan Azerbaycan bayraklarının sırrı ise çözüldü. İçişleri Bakanı Darmanin, şiddet olaylarının yaşandığı Ada'ya yabancı müdahalesine ilişkin bir soruya, Azerbaycan'ı işaret ederek cevap verdi.

Bazı bağımsızlık yanlısı liderlerin Azerbaycan ile anlaşma yaptığını ileri süren Darmanin, bunun "bir uydurma değil, gerçek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

YENİ KALEDONYA'DA NELER OLDU?

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.

Olaylarda 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.