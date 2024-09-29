Hasan Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ın yeni lideri kim olacak? İki isim öne çıktı

29 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:13

Nasrallah, 1992'den beri Hizbullah'ın lideriydi. Onun öldürülmesi, grubun liderliğinde doldurulması zor büyük bir boşluğa neden oldu. Ancak örgüt liderliği için şimdiden iki aday konuşulmaya başlandı: Safieddin ve Naim Kasım...

Hizbullah​ Genel Sekreteri Hasan Nasrallah​'ın öldürülmesi, aylarca süren İsrail suikastları sonucunda liderlerinin çoğu öldürülen hareketin tepesinde büyük yönetimsel bir boşluğa neden oldu. Nasrallah'ın cuma akşamı güney Beyrut'ta düzenlediği büyük İsrail saldırısı sırasında hayatını kaybetmesi, sadece sembolik bir liderin değil, aynı zamanda destekçilerinin ve daha geniş bölgenin gözünde Lübnan​ Şii hareketini temsil eden bir adamın vefatı anlamına geliyor.

Nasrallah, 30'lu yaşlarındayken 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri oldu ve hareketi varlığının büyük çoğunluğu boyunca yönetti. Benzer statüde bir yedek bulmak, Hizbullah için zor olacak çünkü İsrail saldırılarının devam edeceğini ve hatta Güney Lübnan'a olası bir kara harekâtının gerçekleşeceğini öngörüyor. Ancak Nasrallah'ın halefi olma yolunda yarıştığı düşünülen iki önde gelen isim var: Haşim Safieddin ve Naim Kasım.

Aljazeera'de bu iki isim hakkında detaylı bilgilere yer verildi. İşte o iki isim hakkında bilinmesi gerekenler:

HAŞİM SAFİEDDİN: KASIM SÜLEYMANİ'NİN DAMADI

Hizbullah'ın yürütme kurulunun başkanı ve Nasrallah'ın kuzeni olan Safieddin'in, hareketin gelecekteki genel sekreteri olma yolunda önemli bir aday olduğu düşünülüyor.

1964'te Tyre yakınlarındaki Deir Qanoun en-Nahr'ın güney köyünde doğan Safieddine, Şii dini öğreniminin iki ana merkezi olan Irak'ın Necef ve İran'ın Kum kentinde Nasrallah ile birlikte teoloji okudu. İkisi de örgütün ilk günlerinde Hizbullah'a katıldı.

Safieddine, din alimleri ve Lübnanlı parlamenterler yetiştiren saygın bir Şii aileden geliyor ve kardeşi Abdullah, Hizbullah'ın İran temsilcisi olarak görev yapıyor. Safieddine'in İran'la yakın bağları var; oğlu Redha, 2020'de ABD saldırısında öldürülen en üst düzey İranlı general Kasım Süleymani'nin kızıyla evli.

Safieddine, yürütme kuruluna liderlik etme rolünün yanı sıra grubun Şura Konseyi'nin önemli bir üyesi ve Cihat Konseyi'nin başkanıdır. Bu önem onu ​​Hizbullah'ın yabancı düşmanları için bir düşman haline getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, Safieddine'i terörist ilan etmiş ve varlıklarını dondurmuştur.

NAİM KASIM: KURUCU ÜYELERDEN

71 yaşındaki isim, Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı ve sıklıkla hareketin "ikinci adamı" olarak anılıyor. Lübnan'ın güneyinde, özellikle ekim ayından bu yana çok sayıda İsrail saldırısına maruz kalan Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Kila köyünde doğdu.

Qassem'in Şii siyasi aktivizminde uzun bir geçmişi vardır. 1970'lerde merhum İmam Musa el-Sadr'ın Mülksüzler Hareketi'ne katıldı ve bu hareket sonunda Lübnan'daki bir Şii grubu olan Amal Hareketi'nin bir parçası oldu. Daha sonra Amal'den ayrıldı ve 1980'lerin başında Hizbullah'ın kuruluşuna yardım etti ve grubun temel din bilginlerinden biri oldu.

Kasım'ın dini akıl hocalarından biri de geniş çapta saygı duyulan Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı ve Kasım da onlarca yıldır Beyrut'ta din dersleri veriyordu.

Hizbullah gibi bir grubun gizli yapısı, örgütteki tüm rollerinin kamuoyu tarafından bilinmediği anlamına geliyor. Ancak bir noktada Hizbullah'ın eğitim ağının bir kısmını denetledi ve ayrıca grubun parlamento faaliyetlerini denetlemekle de ilgilendi.

Kasım, 1991 yılında İsrail tarafından suikasta uğrayan dönemin Genel Sekreteri Abbas el-Musavi'nin yönetimi altında genel sekreter yardımcısı olarak seçildi.

Yıllardır Hizbullah'ta kamuoyuyla ilişkili önemli bir rol üstlendi ve aynı zamanda grubun Şura Konseyi'nin bir üyesi.

2005 yılında "Hizbullah: İçimizdeki Hikaye" adlı kitabını yayımladı ve bu kitap birçok dile çevrildi.