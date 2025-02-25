Hastalığı yüzünden yaklaşık 10 yıldır ağzına bir lokma bile koyamıyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor

Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Annie Holland, 15 yaşından beri ağzına tek lokma koyamıyor. Hastalığı nedeniyle yemek yiyemeyen genç kız, pişen yemeğin kokusunun bile kendisini hasta ettiğini söyledi.

24 yaşındaki Annie Holland, 12 yaşındayken rahatsızlandı. Semptomları 3 yıl sonra daha ağır seyretmeye başladı. Sürekli hastanelerde hayatını geçiren genç kıza Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) teşhisi konuldu. Nadir görülen bu hastalık bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırmasına neden oluyor.

Holland, hastalığı nedeniyle yaklaşık 10 senedir yemek yiyemiyor. Hastalığı ilerledikçe bağırsaklarının vücuduna yeterli besin ve sıvıyı emememesi nedeniyle bağırsak yetmezliği de yaşayan genç kızın bağırsaklarının 3 metrelik bir bölümü alındı. Uzun zamandır sadece damar yoluyla aldığı besinlerle hayatta kalıyor.

''YEMEK KOKUSU BİLE BENİ HASTA EDİYOR''

Yemek yiyemediği için sosyal hayatının kötü etkilendiğini anlatan Annie Holland, yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"İnsanlara yemek yiyememenin ne anlama geldiğini anlatmak gerçekten zor. Yemek, çoğu kişi için sıradan bir şey olabilir ama benim için ciddi bir tehlike. Sosyal yemeklere katılamıyorum, pişen yemeğin kokusu bile beni hasta ediyor. İnsanlar hayatlarına devam ederken ben adeta bir cehenneme hapsolmuş gibiyim."

''GELECEĞE DAİR HAYAL BİLE KURAMIYORUM''

Birçok kez ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin hep devam ettiğini söyleyen Holland, artık insanlardan uzaklaştığını, hastalığı yüzünden yalnızlık yaşadığını ifade etti:

"Kimseye hasta olduğumu bile söylemek istemedim. Sadece iyileşeceğimi düşünüyor ve bu dönemi hayatımdan çıkarabileceğimi sanıyordum. Ama ne kadar da yanılmışım... Hayatımın bu kadar kısa sürede sona ereceğini hiç düşünmemiştim. Geleceğe dair hayal bile kuramamak beni mahvediyor. Aylarca süren korkunç semptomlar, ameliyatlar ve ilaçlarla yaşamak zorundayım. Bu süreci yaşamayan birinin, çektiğim acıyı anlaması mümkün değil."