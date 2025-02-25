Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Hastalığı yüzünden yaklaşık 10 yıldır ağzına bir lokma bile koyamıyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor

Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Annie Holland, 15 yaşından beri ağzına tek lokma koyamıyor. Hastalığı nedeniyle yemek yiyemeyen genç kız, pişen yemeğin kokusunun bile kendisini hasta ettiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hastalığı yüzünden yaklaşık 10 yıldır ağzına bir lokma bile koyamıyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor
KAYNAK:
The Mirror
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 14:57

24 yaşındaki Annie Holland, 12 yaşındayken rahatsızlandı. Semptomları 3 yıl sonra daha ağır seyretmeye başladı. Sürekli hastanelerde hayatını geçiren genç kıza Otoimmün Otonomik Gangliopati (AAG) teşhisi konuldu. Nadir görülen bu hastalık bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırmasına neden oluyor.

Holland, hastalığı nedeniyle yaklaşık 10 senedir yemek yiyemiyor. Hastalığı ilerledikçe bağırsaklarının vücuduna yeterli besin ve sıvıyı emememesi nedeniyle bağırsak yetmezliği de yaşayan genç kızın bağırsaklarının 3 metrelik bir bölümü alındı. Uzun zamandır sadece damar yoluyla aldığı besinlerle hayatta kalıyor.

''YEMEK KOKUSU BİLE BENİ HASTA EDİYOR''

Yemek yiyemediği için sosyal hayatının kötü etkilendiğini anlatan Annie Holland, yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"İnsanlara yemek yiyememenin ne anlama geldiğini anlatmak gerçekten zor. Yemek, çoğu kişi için sıradan bir şey olabilir ama benim için ciddi bir tehlike. Sosyal yemeklere katılamıyorum, pişen yemeğin kokusu bile beni hasta ediyor. İnsanlar hayatlarına devam ederken ben adeta bir cehenneme hapsolmuş gibiyim."

''GELECEĞE DAİR HAYAL BİLE KURAMIYORUM''

Birçok kez ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin hep devam ettiğini söyleyen Holland, artık insanlardan uzaklaştığını, hastalığı yüzünden yalnızlık yaşadığını ifade etti:

"Kimseye hasta olduğumu bile söylemek istemedim. Sadece iyileşeceğimi düşünüyor ve bu dönemi hayatımdan çıkarabileceğimi sanıyordum. Ama ne kadar da yanılmışım... Hayatımın bu kadar kısa sürede sona ereceğini hiç düşünmemiştim. Geleceğe dair hayal bile kuramamak beni mahvediyor. Aylarca süren korkunç semptomlar, ameliyatlar ve ilaçlarla yaşamak zorundayım. Bu süreci yaşamayan birinin, çektiğim acıyı anlaması mümkün değil."

Sıkça Sorulan Sorular

Otoimmün hastalıklar tehlikeli mi?
Vücudun bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu ortaya çıkan otoimmün hastalıklar, çeşitli belirtiler ve komplikasyonlarla yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Lupus, romatoid artrit, multiple skleroz, Hashimoto tiroiditi ve tip 1 diyabet gibi hastalıklar otoimmün hastalıklar arasında yer alır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geliştirilen kanser aşısı hastalara yeni umut: 9 kişi bu sayede iyileşti
İki ülke balıkçıları birbirine girdi! Ölü ve yaralıların yanı sıra çok sayıda kayıp var
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.