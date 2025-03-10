Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Hatay'da Lazkiye pususu! Kaosu Türkiye'ye taşımak istiyorlar

Lazkiye'de yaşanan kalkışmayı bahane eden bazı gruplar, Türkiye’de de provokasyon girişimlerinde bulunuyor. Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitingde Türkiye’ye yönelik tehditler savrulurken, İsrail’e, destek çağrısı yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hatay'da Lazkiye pususu! Kaosu Türkiye'ye taşımak istiyorlar
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 09:08

Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik Esad rejimi kalıntılarının başlattığı kalkışmayı bahane eden çevreler, Türkiye’de provokasyon girişimlerine hız verdi. Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye aleyhine açıklamalar yapılırken Filistin'de soykırım harekatı yürüten İsrail’den destek istendi.

HATAY'I NUSAYRİ ŞEHRİ İLAN ETTİLER

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e konuşa ilişkin görüş bildiren Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Lazkiye’deki olayların yalnızca Suriye içinde değil, Türkiye’de de karışıklık çıkarma amacı taşıdığını belirtti. Bağlı, “Suriye’de istikrar istemeyen lobiler, orada ürettikleri kaosu Türkiye’ye taşımaya çalışıyor. Hatay’da kendisini ‘Nusayri şeyhi’ ilan eden kişi ve bazı derneklerin açıklamaları, çatışma ortamı oluşturma niyetini açıkça gösteriyor” dedi.

PKK'NIN ROLÜ

Bağlı, bölgedeki gelişmelerin terör örgütü PKK’dan bağımsız düşünülemeyeceğini de vurguladı. “PKK, çözüm sürecini Suriye’de kendisine sunulan vaatler nedeniyle sabote etti. Bugün de benzer bir süreç işliyor ve aynı güçler Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için farklı yöntemler deniyor” diye konuştu.

TÜRKİYE STRATEJİK HAMLE YAPMALI

Eski bakanlardan İstemihan Talay ise Lazkiye ve Tartus’un Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, bölgedeki Türkmen nüfusunun güvenliği için Ankara’nın acil eylem planı geliştirmesi gerektiğini söyledi. “Küresel güçler, Suriye’ye yeniden müdahale için fırsat kolluyor. Türkiye, Lazkiye Türkmenlerinin güvenliğini sağlamak için Suriye yönetimiyle iş birliği yaparak bölgeye inmelidir” dedi.

"TÜRKMEN VARLIĞI" VURGUSU

Talay, Türkiye’nin askeri olarak bölgedeki varlığını artırması gerektiğini vurgulayarak, “Bölgede bir boşluk bırakmak, Türkiye’ye karşı düşmanca planları olan güçlerin işini kolaylaştırır. Lazkiye ve Tartus limanlarında varlık göstermek hem Türkmenlerin güvenliği hem de bölgesel istikrar için kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

NUSAYRİLER KİMLERDİR?
Nusayrilik, Müslümanlar arasında ortaya çıkan Şii kökenli fırkalardan biridir. Tarihi süreçte içe kapalı bir toplum olmaları ve bunun tabii bir sonucu olarak da dini bir prensip olarak kabul ettikleri takiyye/gizli- lik anlayışı, onlar hakkında güvenilir bilgi edinmemize mani olmuştur. (Sakarya Üniversitesi / ORMER)
ETİKETLER
#hatay
#suriye
#lazkiye
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.