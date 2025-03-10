Hatay'da Lazkiye pususu! Kaosu Türkiye'ye taşımak istiyorlar

Lazkiye'de yaşanan kalkışmayı bahane eden bazı gruplar, Türkiye’de de provokasyon girişimlerinde bulunuyor. Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitingde Türkiye’ye yönelik tehditler savrulurken, İsrail’e, destek çağrısı yapıldı.

Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik Esad rejimi kalıntılarının başlattığı kalkışmayı bahane eden çevreler, Türkiye’de provokasyon girişimlerine hız verdi. Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye aleyhine açıklamalar yapılırken Filistin'de soykırım harekatı yürüten İsrail’den destek istendi.

HATAY'I NUSAYRİ ŞEHRİ İLAN ETTİLER

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'e konuşa ilişkin görüş bildiren Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Lazkiye’deki olayların yalnızca Suriye içinde değil, Türkiye’de de karışıklık çıkarma amacı taşıdığını belirtti. Bağlı, “Suriye’de istikrar istemeyen lobiler, orada ürettikleri kaosu Türkiye’ye taşımaya çalışıyor. Hatay’da kendisini ‘Nusayri şeyhi’ ilan eden kişi ve bazı derneklerin açıklamaları, çatışma ortamı oluşturma niyetini açıkça gösteriyor” dedi.

PKK'NIN ROLÜ

Bağlı, bölgedeki gelişmelerin terör örgütü PKK’dan bağımsız düşünülemeyeceğini de vurguladı. “PKK, çözüm sürecini Suriye’de kendisine sunulan vaatler nedeniyle sabote etti. Bugün de benzer bir süreç işliyor ve aynı güçler Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için farklı yöntemler deniyor” diye konuştu.

TÜRKİYE STRATEJİK HAMLE YAPMALI

Eski bakanlardan İstemihan Talay ise Lazkiye ve Tartus’un Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, bölgedeki Türkmen nüfusunun güvenliği için Ankara’nın acil eylem planı geliştirmesi gerektiğini söyledi. “Küresel güçler, Suriye’ye yeniden müdahale için fırsat kolluyor. Türkiye, Lazkiye Türkmenlerinin güvenliğini sağlamak için Suriye yönetimiyle iş birliği yaparak bölgeye inmelidir” dedi.

"TÜRKMEN VARLIĞI" VURGUSU

Talay, Türkiye’nin askeri olarak bölgedeki varlığını artırması gerektiğini vurgulayarak, “Bölgede bir boşluk bırakmak, Türkiye’ye karşı düşmanca planları olan güçlerin işini kolaylaştırır. Lazkiye ve Tartus limanlarında varlık göstermek hem Türkmenlerin güvenliği hem de bölgesel istikrar için kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.