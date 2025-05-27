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 | Berrak Arıcan

Hava akımı paraşütçüyü sivil hava sahasına sürükledi, donmaktan son anda kurtuldu

Çin'de izinsiz uçuş yapan bir paraşütçü bulutlara çekildi. Yerden 8,5 kilometre yüksekliğe çıkan paraşütçünün oksijen maskesinin de olmaması onu ölümle burun buruna getirdi. Güçlü bir hava akımına kapılan paraşütçü adeta hava dondu.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:00

Çin'de bir paraşütçü 3 bin metre yükseklikten havalandıktan sonra bulutların yakınındaki yükselen hava akımına kapılmasıyla inanılmaz bir deneyim yaşadı. Qilian Dağları üzerinden havalanan paraşütçü, bir anda hava akımıyla beraber bulutlara çekildi, 8,5 kilometre yüksekliğe çıktı.

Hava akımı paraşütçüyü sivil hava sahasına sürükledi, donmaktan son anda kurtuldu

VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİ BUZ TUTTU

Paraşütteki kontrolü kaybeden sporcu, yolcu uçaklarının geçtiği yüksekliğe ulaştı. Sivil hava sahasına giren paraşütçünün eksi 50 derecede oksijen yetersizliği nedeniyle vücudunun birçok yerinde buz oluştu.

Hava akımı paraşütçüyü sivil hava sahasına sürükledi, donmaktan son anda kurtuldu

GÜVENLİ İNİŞ YAPABİLDİ

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi başaran sporcu, oksijen maskesi olmadığı için güçlükle nefes aldı. Hipoksi yaşamasına rağmen bayılmadı. ''Sürekli telsizle konuşmaya devam ettim'' diyen paraşütçü, sonunda paraşütünü kontrol ederek güvenli şekilde yere indi.

Hava akımı paraşütçüyü sivil hava sahasına sürükledi, donmaktan son anda kurtuldu

UÇUŞ İZNİ YOKTU

Bir başka deneyimli paraşütçü, "çok az insan böyle yüksekliklerde hayatta kalabilir, zihinsel gücü inanılmazdı" yorumunda bulundu.

Hava akımı paraşütçüyü sivil hava sahasına sürükledi, donmaktan son anda kurtuldu

Öte yandan Çin medyasına göre, paraşütçünün uçuş izni almadığı, hava durumu raporunu dikkate almadığı ve güvenlik kurallarını ihlal ettiği fark edildi.

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