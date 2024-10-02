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Havaalanı pisti havaya uçtu! Metrelerce uzunlukta krater oluştu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:36

Japonya'da bulunan Miyazaki Havaalanının pistinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Pist üzerinde çapı 7 metre, derinliği ise 1 metre olan bir çukur oluşurken, tüm uçuşlar askıya alındı.

Japonya​'nın Miyazaki eyaletinde bulunan Miyazaki Havaalanı korkutan bir olaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 08.00 sıralarında pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde patlama​ meydana geldiği bildirildi.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken, yapılan incelemelerde 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Havaalanı pisti havaya uçtu! Metrelerce uzunlukta krater oluştu - 1. Resim

2. DÜNYA SAVAŞI MÜHİMMATI NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Pistte 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşılık Saga eyaletinde konuşlu bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bomba imha ekibinin Miyazaki Havaalanına gönderildiği açıklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
patlamajaponya

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Aylin 2 Ekim 2024 10:48

Bu nasıl bi olaymış Allah'ım, umarım herkes güvende ve böyle bir şey hiç tekrarlanmaz.

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