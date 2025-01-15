Havada büyük panik: Basınç aniden düştü, yolcular oksijen maskelerini taktı

15 Ocak 2025 08:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:08

ABD'de United Airlines uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçaktaki kabin basıncı aniden düştü, yolcular oksijen maskesi takmak zorunda kaldı. Uçak, acil iniş yaptı.

ABD'de United Airlines​ uçağı yolcuları havada büyük bir panik yaşadı. Bombardier crj-700 model uçak, 40 bin feet yükseklikteyken bir anda kabin basıncı düştü. Pilotlar hızla alçalma kararı aldı ve bu esnada hava trafik kontrolüyle iletişime geçildi. ABD​'nin Ohio​ eyaleti üzerinde meydana gelen olayda acil iniş izni istendi.

YOLCULAR OKSİJEN MASKELERİNİ TAKTI

Uçak 7 dakika içinde 30 bin feet (yaklaşık 9 km) alçalırken yolcular oksijen maskelerini taktılar. O esnalarda büyük panik yaşanırken uçak, güvenli bir şekilde Detroit Metropolitan-Wayne County Havalimanı’na inmeyi başardı.

Yolcular, terminale jet köprüsü aracılığıyla tahliye edildi.

Yolcu uçağında basınç kaybına neyin sebep olduğu henüz çözülemedi. Fakat uzmanlar, bu tür olayların uçak donanımlarında meydana gelen teknik arızalardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.