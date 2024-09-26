Havada facianın eşiğinden pilotun manevrası sayesinde dönüldü: 2 yolcu yaralandı

26 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:57

ABD'de 'United Airlines' şirketine ait yolcu uçağı havada bir başka uçakla çarpışma tehlikesi geçirdi. Pilotun manevrası, uçakta bulunan yüzlerce kişiyi kurtardı, 2 yolcu ise yaralandı.

ABD'nin New Jersey​ eyaletinden havalanarak San Francisco Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalan yolcu uçağındakiler büyük bir tehlike atlattı. Havalimanına iniş için alçalan uçak, düşük irtifadaki bir başka uçağa çarpmamak için yavaşladı. Pilotun ani manevrası, uçakta bulunanları kurtardı.

2 YOLCU YARALANDI

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay raporunda, pilotların trafik çarpışması önleme sistemi çözüm uyarısı veya "TCAS RA"ya cevap vermesi sonucu geçen perşembe günü bir yolcunun ağır yaralandığı, bir diğerinin ise hafif yaralandığı belirtti. Manevra sırasında yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı.

United Airlines, CNN International'a yaptığı açıklamada, olay sırasında emniyet kemeri uyarı ışığının açık olduğunu ve yaralı yolculardan birinin koltuğunda olmadığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçak, San Francisco'ya güvenli şekilde iniş yaparken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresine göre, Amerikan hava sahasında her gün ortalama 45 bin uçuş gerçekleşiyor ve yaklaşık 2,9 milyon yolcu seyahat ediyor.