Havada korku dolu panik anları: Pilot bayıldı, herkesi telaş sardı

Mısır'dan Manchester'a gitmek için havalanan EasyJet uçağında korku dolu panik anları yaşandı. Havada kaptan pilot rahatsızlandı ve bayıldı. Kabin ekibi, telaşla uçak içinde koşuşturmaya başlayınca yolcular da büyük bir endişeye kapıldı.

Manchester Evening News'e konuşan bir yolcu, "İlk başta tıbbi sorun yaşayan kişinin bir yolcu olabileceğini düşündük. Birkaç yolcu ayağa kalkıp panikle koşuşturan kabin ekibine yardım etti. Daha sonra kabin ekibinden biri geldi ve kaptan pilotun rahatsızlandığını ve ne olacağı konusunda tekrar bilgilendirileceğimizi söyledi. Bu noktada, rahatsızlanan kişi pilot olduğu için hepimiz endişeye kapıldık" dedi.

YUNANİSTAN'A ACİL İNİŞ

Yardımcı pilotun devreye girmesiyle uçak acil inişe karar verdi ve iniş yapabilmek için Atina Havaalanı'nın etrafında tur attı. EasyJet sözcüsü, Manchester Evening News'e şunları söyledi:

''EasyJet, dün akşam Hurghada'dan Manchester'a giden EZY2252 sefer sayılı uçuşun, kaptan pilotun tıbbi yardıma ihtiyaç duyması nedeniyle Atina'ya yönlendirildiğini doğruluyor. Uçak, operasyon prosedürlerine uygun olarak rutin bir iniş gerçekleştirdi ve uçak Atina'ya vardığında sağlık görevlileri tarafından karşılandı. Yolcular bugün Manchester'a doğru yolculuklarına devam edecekler. Yolcularımızdan yaşanan olumsuzluktan dolayı özür diler, gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.''