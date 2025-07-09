Havada korkunç kaza! İki uçak havada çarpıştı: Büyük bir patlama oldu!

Kanada'nın Manitoba eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki uçak havada çarpıştı. Her iki uçakta da yolcu bulunmadığı açıklandı. Pilotlar ise hayatını kaybetti.

Kanada'nın güneyinde bulunan Manitoba eyaletinin Hanover bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren iki tane, tek motorlu uçak havada çarpıştı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), iki öğrenci pilotun da hayatını kaybettiğini duyurdu.

UÇAKLARDA YOLCU YOKTU

RCMP Sözcüsü Melanie Roussel, her iki uçakta da yolcu bulunmadığını, sadece iki öğrenci pilotun olduğunu açıkladı.

Pilotaj eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, facianın bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiğini belirtti. Kazanın neden gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor, detaylı incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili bilgilendirildi ve olayı araştırmak üzere bir soruşturma ekibinin görevlendirildiği bildirildi. Yetkililer bölgede geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

''BÜYÜK BİR ÇARPMA BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU''

Kaza mahallinin yakınında yaşayan Lucille Plett, kazayı görmediğini ancak kesinlikle kaza sesini duyduğunu söyledi.

Global Winnipeg'e konuşan Plett, yaşananları şöyle anlattı:

''Bir tür çıtırtı, çarpma sesi duyduk ve sonra motor kapandı. Bunu fark ettim çünkü bazen buralarda akrobasi hareketleri yapıyorlar ve motoru kapatıyorlar, sonra tekrar çalıştırıyorlar. Sonra duyduğumuz şey büyük bir çarpma ve büyük bir patlama oldu... ve bunun bir gösteri olmadığını, ciddi bir şey olduğunu anladık."