Kalkışa hazırlanan uçağın motoruna çekildi, hayatını kaybetti!

İtalya'da bulunan Bergamo Havalimanı'nda bir kişi korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Uçuşa kalkış sırasında pistte koşan kişi, motorun içine çekildi.

İtalya'da Bergamo Havalimanı'nda uçakların taksi alanında meydana gelen olay kan dondurdu. Bir uçağın kalkış hazırlığı sırasında alanda bir kişi koşarken uçağın motoruna çekildi.

OLAY DOĞRULANDI

Sözcü, bir kişinin, uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybettiğini doğrulardı fakat bu kişinin yolcu mu yoksa havalimanı personeli mi olduğu açıklanmadı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

HAVALİMANI KISA SÜRELİ KAPATILDI

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, ‘taksi yolunda meydana gelen bir sorun’ nedeniyle uçuş operasyonlarının yerel saatle 10.20 ile 12.00 arasında askıya alındığı belirtildi.