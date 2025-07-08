Tavukları besleyen çiftçiyi dev piton canlı canlı yuttu! Köylüler bulunduğu anı kayda aldı

Endonezya'da yine bir piton dehşeti yaşandı. Tavuklarını beslemek isteyen 61 yaşındaki çiftçi, canlı canlı pitona yem oldu. Köylüler, dev yılanı keserek çiftçinin cansız bedenine ulaştı.

Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde çiftçi La Noti, tavuklarını beslemek için bahçeye çıktı. Bu esnada otların arasına gizlenen bir piton aniden 61 yaşındaki çiftçiye saldırdı. Dev yılan önce bacağını sardı ardından yaşlı adamı yere düşürdü. La Noti, yılanla baş edemedi ve piton tarafından canlı canlı yutuldu.

DEV YILANIN İÇİNDEN ÇIKTI

La Noti'den haber alamayan ailesi aramaya çıktığında ise korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Bahçede karnı olağandışı bir şekilde şiş dev yılanı gördüler.

Dev piton, köylüler tarafından yakalandı ve içi kesilerek açıldı. La Noti, yılanın içinden çıktı. O anlar köylüler tarafından kayda alındı.

Olayın ardından açıklama yapan bölge polisi Masud Gunawan, “Kurban ailesine ‘hayvanları beslemeye gidiyorum’ diyerek evden ayrılmış. Dönmeyince aramaya başladılar. Sonunda büyük bir piton tarafından yutulduğunu tespit ettik. Ailesi yaşananları kabullendi ve yakınları için dua etti” açıklamasında bulundu.

ORMANA YALNIZ GİTMEYİN!

Dailymail'in haberine göre, Yerel Afet Yönetimi Acil Durum ve Lojistik Sorumlusu La Ode Risawal, La Noti’nin her gün aynı bölgede çalıştığını belirterek, “Bu bölgede ilk kez bir insanın yılan tarafından yenildiğine tanık oluyoruz. Son zamanlarda pitonlar evlere ve bahçelere daha sık girmeye başladı. Ormana yalnız gitmek artık ciddi risk taşıyor” uyarısında bulundu.