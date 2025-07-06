Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Pakistan sokaklarında aslan dehşeti! Önüne gelene saldırdı

Pakistan'ın Lahor şehri sokaklarında aslan dehşeti yaşandı. Beslendiği evin duvarından atlayarak kaçan aslan, kalabalık sokakta çok sayıda kişiye saldırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 11:00

'da bir mahallede meydana gelen kabusu, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Lahor'da beslendiği evin duvarından atlayarak kaçan "evcil" bir aslan sokakta paniğe neden oldu.

Aslanla karşı karşıya kalan bir kadın, yolunu değiştirerek kaçmaya çalıştı ancak saldırıdan kurtulamadı.

Pakistan sokaklarında aslan dehşeti! Önüne gelene saldırdı

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aslan hızla kadının sırtına atlayarak onu yere serdi, ardından da kaçmaya çalışan çocuklara saldırdı.

Pakistan polisi, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

11 aylık olduğu öğrenilen aslanın ise Pakistan Yaban Hayatı Koruma Dairesi tarafından yakalandığı açıklandı.

Aslanın sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Pakistan sokaklarında aslan dehşeti! Önüne gelene saldırdı

GELENEKSEL STATÜ GÖSTERGESİ

Pakistan'da egzotik hayvanları, özellikle de vahşi kedi türlerini beslemek geleneksel olarak statü ve nüfuz göstergesi olarak biliniyor.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Lahor'un bağlı olduğu Pencap eyaletinde, yasadışı aslan besleyenlere karşı operasyon başlatıldığı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Göletteki küçük teknenin arkasında belirdi! 6 metrelik canavar yürekleri ağza getirdi
İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" büyük ilgi görüyor
ETİKETLER
#aslan
#saldırı
#pakistan
#suç
#Vahşi Hayvan
#Yasal Işlem
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.