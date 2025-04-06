Havada korkutan anlar: 2 kez uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Malezya'dan havalanarak Avustralya'ya giden bir uçaktaki yolcu, iki kez acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin memurları tarafından zapt edilen yolcu, uçağın iniş yapmasıyla gözaltına alındı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan yolcu uçağı Avustralya'nın Sidney şehrine giderken havada korku dolu anlar yaşandı. 46 yaşındaki bir yolcu, uçuş sırasında uçağın arka tarafında bulunan acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin memurunun ani müdahalesiyle büyük bir felaket önlendi, yolcu koltuğuna geri dönmesi için ikna edildi.

Aynı yolcu, kısa bir süre sonra bu kez uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısına yöneldi. Bu kez yolcular da tetikteydi ve kabin memurlarına yardım ederek, taşkınlık yapan yolcuyu beraber zapt ettiler.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Avustralya Federal Polisi (AFP), uçağın Sidney'e inmesiyle, acil çıkış kapılarını açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.