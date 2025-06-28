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 | Berrak Arıcan

Havada panik anları: Uçağın dengesi bozuldu, yanık kokusu geldi

Çin'de Shandong Airlines hava yolu şirketine ait, Çingdao-Şanghay seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Havada arıza veren uçak, zorunlu iniş yaptı.

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Havada panik anları: Uçağın dengesi bozuldu, yanık kokusu geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 09:27

Çin'de Shandong Airlines hava yolu şirketine ait, Çingdao-Şanghay seferini yapan yolcu uçağı, havadayken meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, SC4667 sefer sayılı uçağın, "hava aracı arızası nedeniyle" güzergahı üzerindeki Nancing şehrine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Havada panik anları: Uçağın dengesi bozuldu, yanık kokusu geldi

UÇAĞIN DENGESİ BOZULDU, YANIK KOKUSU GELDİ

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yolculardan bazıları, uçuş sırasında uçağın sol motoruna bir cismin girdiğini, bunun bir süre uçağın dengesini bozduğunu ve ardından yoğun bir yanık kokusu duyulduğunu aktardı.

Yolcular güvenli şekilde Nancing'deki havaalanına indirilirken, hattaki seferleri sürdürmek üzere bir başka uçağın görevlendirildiği kaydedildi.

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ETİKETLER
#şanghay
#Çağrı Havayolu
#Zorunlu Iniş
#Uçak Arızası
#Shandong Airlines
#Dünya
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