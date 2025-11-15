Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Havalimanı inşaatında bomba paniği! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Hong Kong'da havalimanı inşaatı sırasında patlamamış bomba bulundu. İnşaat alanında fark edilen İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Havalimanı inşaatında bomba paniği! Yüzlerce kişi tahliye edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 16:42

Hong Kong Havalimanı'nın yeni yapılacak 2 No'lu terminalinin yolcu salonu inşaat alanında sabah patlamamış bulundu.

'ndan kaldığı tahmin edilen 30 santime 7 santim ebatlarındaki bomba, polisin patlayıcı imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bu sırada çevrede bulunan 900 kişi tahliye edildi.

Yaşanan olay sonrası inşaat alanı ve çevresi daha ileri inceleme için kapatılırken, havalimanının operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadı.

HALA PATLAMAMIŞ BOMBALAR BULUNUYOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgalinde olan Hong Kong, ABD ve müttefikleri tarafından bombalanmıştı. Şehirde halen o dönemden kalma patlamamış bombalar gün yüzüne çıkabiliyor.

En son eylülde, Eastern District ilçesi Quarry Bay semtindeki inşaat alanında ABD ordusuna ait, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış hava bombası bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya'daki üniversitede patlamamış bomba paniği
Hong Kong'da bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi
ETİKETLER
#bomba
#ikinci dünya savaşı
#güvenlik
#Hong Kong Havalimanı
#Tarihi Bomba
#Patlamamış Bomba
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.