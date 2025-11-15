Havalimanı inşaatında bomba paniği! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Hong Kong Havalimanı'nın yeni yapılacak 2 No'lu terminalinin yolcu salonu inşaat alanında sabah patlamamış bomba bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 30 santime 7 santim ebatlarındaki bomba, polisin patlayıcı imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bu sırada çevrede bulunan 900 kişi tahliye edildi.

Yaşanan olay sonrası inşaat alanı ve çevresi daha ileri inceleme için kapatılırken, havalimanının operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadı.

HALA PATLAMAMIŞ BOMBALAR BULUNUYOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon işgalinde olan Hong Kong, ABD ve müttefikleri tarafından bombalanmıştı. Şehirde halen o dönemden kalma patlamamış bombalar gün yüzüne çıkabiliyor.

En son eylülde, Eastern District ilçesi Quarry Bay semtindeki inşaat alanında ABD ordusuna ait, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış hava bombası bulunmuştu.