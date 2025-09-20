Hong Kong'da bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi

Hong Kong'da bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, infilak etmemiş bir bomba bulundu. Eastern District ilçesi Polis Başmüfettişi Andy Chan, yaptığı açıklamada, bombanın ilçeye bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında dün öğle saatlerinde bulunduğunu belirtti.

Andy, bombanın 9 saatlik bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın ABD ordusuna ait patlamamış bir hava bombası olduğu tespit edildi.

İşler durumdaki 1,5 metre uzunluğunda ve 454 kilogram ağırlığındaki bombanın yerinden kaldırılmasının tehlikeli olacağı gerekçesiyle kontrollü olarak yerinde imha edilmesine karar verilmişti.

6 BİN VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bombanın patlama riskine karşı çevredeki 18 binada yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaş tahliye edilmişti.

Yerel saatle 23.00'e kadar devam eden tahliye işleminin ardından yerel polis birimine bağlı uzman ekip, 02.00'de imha çalışmalarına başlamıştı.

Hong Kong'da 2018'de Sha Tin ve Central semtleri arasında raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.