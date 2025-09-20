Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Hong Kong'da bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi

Hong Kong'da bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bombayı imha için kolları sıvayan güvenlik güçleri, patlamaya karşın bölgedeki 18 binada yaşayan 6 bin vatandaşı tahliye etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 16:02

'da bir inşaat alanında 'ndan kalma, infilak etmemiş bir bulundu. Eastern District ilçesi Polis Başmüfettişi Andy Chan, yaptığı açıklamada, bombanın ilçeye bağlı Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında dün öğle saatlerinde bulunduğunu belirtti.

Andy, bombanın 9 saatlik bir çalışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın ABD ordusuna ait patlamamış bir hava bombası olduğu tespit edildi.

İşler durumdaki 1,5 metre uzunluğunda ve 454 kilogram ağırlığındaki bombanın yerinden kaldırılmasının tehlikeli olacağı gerekçesiyle kontrollü olarak yerinde imha edilmesine karar verilmişti.

6 BİN VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bombanın patlama riskine karşı çevredeki 18 binada yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaş edilmişti.

Yerel saatle 23.00'e kadar devam eden tahliye işleminin ardından yerel polis birimine bağlı uzman ekip, 02.00'de imha çalışmalarına başlamıştı.

Hong Kong'da 2018'de Sha Tin ve Central semtleri arasında raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.

