ABD'de bomba alarmı! Siyasetçiler tahliye edildi

ABD'nin Illinois eyaletinde siyasetçilerin de olduğu yüzlerce kişinin konakladığı bir otelde korku dolu anlar yaşandı. Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı geldi.

SİYASETÇİLER VE 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

St. Charles kenti polisinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine siyasetçiler ve yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.

ŞÜPHELİ BULGUYA RASTLANMADI

Bölgede arama yapan bomba imha ekipleri herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.

SİYASETÇİLERDEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Öte yandan otelde kalan siyasetçiler duruma ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Siyasetçilerin sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıklarının belirtildiği açıklamada, "Biz güvendeyiz, emniyetteyiz ve yılmayız." ifadesi yer aldı. Açıklamada, yerel yetkililer ve emniyet güçlerine de teşekkür edildi.