Havalimanında yolcunun tuhaf görünümü görevlileri harekete geçirdi! Pantolonundan çıkanlar şoke etti

ABD'nin Miami şehrinde ağızları açık bırakan bir olay havalimanında yaşandı. Gümrük görevlileri, bir yolcunun bel ve kasık bölgelerinde olağan dışı bir şişlik olduğunu fark etti. Yolcu kenara çekildi üzeri arandı. Kontrol alanında yolcunun pantolonuna dikilmiş, bantlarla sarılı plastik tüplerin içinde taşıdığı kuşlar bulundu.

YASA DIŞI KUŞ TİCARETİ

Kuşlardan 8'inin sarı yüzlü çayır ispinozu (Yellow-faced Grassquit), 2'sinin ise mavi gagalı kardinal (Blue Grosbeak) türünden olduğu belirlendi. Her iki türün de yasa dışı kuş ticaretinde karşılaşılan türler arasında bulunduğu belirtildi.

Görevliler, kuşlarla ilgili sorular sorduğunda yolcu ilk olarak "kişisel kullanımı" için olduğunu söyledi. Ardından ise susma hakkını kullanmak istediğini ifade etti.

New York Post'un haberine göre, yolcu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak mal sokmakla suçlandı. Mahkeme, 25 bin dolarlık şahsi kefalet taahhüdüyle serbest bıraktı.

Dava ise 26 Ekim'de devam edecek.