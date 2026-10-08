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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:37

Havalimanında yolcunun tuhaf görünümü görevlileri harekete geçirdi! Pantolonundan çıkanlar şoke etti

ABD'nin Miami şehrindeki havalimanında, bir yolcunun bel ve kasık bölgesindeki şişlik gümrük görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Yolcunun pantolonundan 10 canlı kuş çıktı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Havalimanında yolcunun tuhaf görünümü görevlileri harekete geçirdi! Pantolonundan çıkanlar şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:37

ABD'nin şehrinde ağızları açık bırakan bir olay havalimanında yaşandı. Gümrük görevlileri, bir yolcunun bel ve kasık bölgelerinde olağan dışı bir şişlik olduğunu fark etti. Yolcu kenara çekildi üzeri arandı. Kontrol alanında yolcunun pantolonuna dikilmiş, bantlarla sarılı plastik tüplerin içinde taşıdığı kuşlar bulundu. 

Havalimanında yolcunun tuhaf görünümü görevlileri harekete geçirdi! Pantolonundan çıkanlar şoke etti

YASA DIŞI KUŞ TİCARETİ

Kuşlardan 8'inin sarı yüzlü çayır ispinozu (Yellow-faced Grassquit), 2'sinin ise mavi gagalı kardinal (Blue Grosbeak) türünden olduğu belirlendi. Her iki türün de yasa dışı kuş ticaretinde karşılaşılan türler arasında bulunduğu belirtildi.

Havalimanında yolcunun tuhaf görünümü görevlileri harekete geçirdi! Pantolonundan çıkanlar şoke etti

Görevliler, kuşlarla ilgili sorular sorduğunda yolcu ilk olarak  "kişisel kullanımı" için olduğunu söyledi. Ardından ise susma hakkını kullanmak istediğini ifade etti. 

Havalimanında yolcunun tuhaf görünümü görevlileri harekete geçirdi! Pantolonundan çıkanlar şoke etti

'un haberine göre, yolcu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak mal sokmakla suçlandı. Mahkeme, 25 bin dolarlık şahsi kefalet taahhüdüyle serbest bıraktı.

Dava ise 26 Ekim'de devam edecek. 

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#Miami
#New York Post
#Gümrük Görevlileri
#Sarı Yüzlü Çayır Ispinozu
#Mavi Gagalı Kardinal
#Dünya
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