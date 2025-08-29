Havalimanında dehşet! Uçağı kaçırınca kendini ateşe verdi

Kazakistan’ın en büyük uluslararası havalimanı olan Almaty Havalimanı’nda bir yolcu, uçağı kaçırdıktan sonra eşiyle tartıştı. Çift tekrardan yeni bir bilet almak istedi, fakat görevliler bunun mümkün olmadığını belirterek taleplerini geri çevirdi.

Bunun üzerine çalışanlara yalvaran yolcu, sonuç alamayınca sinirle ofisten ayrıldı. Kısa süre sonra eşine de tepki gösterdiği ileri sürüldü.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Birkaç dakika sonra ofise geri dönen yolcu, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Olay karşısında panik yaşayan acente çalışanları yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ACENTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, seyahat acentesi müdürü ise yolcunun bilet değişikliği talebinde bulunmadığını sadece bir telefon numarası istediğini belirtti.