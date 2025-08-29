Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Havalimanında dehşet! Uçağı kaçırınca kendini ateşe verdi

Kazakistan’ın Almaty Havalimanı’nda uçağını kaçıran bir yolcu, eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan yolcu hastanede yaşam savaşı veriyor.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.08.2025
17:37
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
17:37

’ın en büyük uluslararası havalimanı olan Almaty Havalimanı’nda bir , uçağı kaçırdıktan sonra eşiyle tartıştı. Çift tekrardan yeni bir bilet almak istedi, fakat görevliler bunun mümkün olmadığını belirterek taleplerini geri çevirdi.

Bunun üzerine çalışanlara yalvaran yolcu, sonuç alamayınca sinirle ofisten ayrıldı. Kısa süre sonra eşine de tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Havalimanında dehşet! Uçağı kaçırınca kendini ateşe verdi

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Birkaç dakika sonra ofise geri dönen yolcu, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Olay karşısında panik yaşayan acente çalışanları söndürme tüpüyle müdahale etti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Havalimanında dehşet! Uçağı kaçırınca kendini ateşe verdi

ACENTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, seyahat acentesi müdürü ise yolcunun bilet değişikliği talebinde bulunmadığını sadece bir telefon numarası istediğini belirtti.

