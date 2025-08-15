Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Havalimanında facia! İki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı

İngiltere’deki Manchester Havalimanı’nda facia yaşandı. İki yolcu uçağı taksi pozisyonu sırasında kanat uçlarından çarpıştı.

İngiltere’de yer alan Manchester Havalimanı’nda facia meydana geldi. İngiliz havayolu şirketi EasyJet’e ait iki yolcu uçağı taksi pozisyonu sırasında çarpıştı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda Paris ve Cebelitarık’a gitmek üzere taksi yapan iki EasyJet uçağı kanat uçlarından çarpıştı.

Havalimanında facia! İki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı

Yaşanan facia sonrası uçaklar park pozisyonuna geri dönerken yolcular sorunsuz şekilde uçaktan indirildi. Havalimanından yapılan açıklamada yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Havalimanında facia! İki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı

Uçaklarda hafif hasar meydana gelirken kısa süreli askıya alınan havalimanında gerekli önlemlerinin sağlanmasıyla yeniden başladı.

Havalimanında facia! İki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı

"YOLCULARIMIZ VE MÜRETTEBATIMIZ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

EasyJet tarafından yapılan açıklamada, "Manchester Havalimanı'nda bu sabah saatlerinde yaşanan olayda pistte taksi yaparken iki uçak kanat uçlarının birbirine temas etti.

Uçuşlarındaki gecikmeden dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

Havalimanında facia! İki yolcu uçağı taksi sırasında çarpıştı
