Havalimanında korkunç kaza: Hareket halindeki uçağın pervanesine çarptı, hayatını kaybetti

28 Ekim 2024 12:03 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:20

ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan Cook Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Amanda Gallagher, hareket halindeki uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti. Olay anına şahit olanlar, dehşet anlarını anlattı.

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ABD'nin Kansas eyaletinde bulunan Derby şehrindeki Cook Havalimanı'nda 37 yaşındaki Amanda Gallagher, trajik kaza sonucunda hayatını kaybetti. Gallagher, hareket halindeki uçağın pervanesine çarpmasıyla ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Gallagher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTERKEN PERVANEYE ÇARPTI

Amanda Gallagher'ın trajik kaza başına gelirken yanında olan kişiler, insanların uçağa binip inmelerini fotoğraflamak istediği sırada Gallagher'ın uçağın pervanesine çarptığını anlattılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gallagher ailesi ise cenaze masraflarını karşılayabilmek için bağış kampanyası için yurt dışının bilinen platformuna başvurdu.

''EN SEVDİĞİ ŞEYİ YAPARKEN ÖLDÜ''

Kampanyayı düzenleyen Abbey Charboneau, Amanda Gallagher'ın ardından şunları söyledi:

''Nazik, maceracı ve içi dışı güzel bir insandı. Sevgi dolu bir kız evlat, kardeş, teyze ve arkadaştı. Onu çok özleyeceğiz. Amanda, en sevdiği şeyi yaparken, yani gökyüzü dalışı ve fotoğraf çekerken çok üzücü bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı.''

''Ailesi bu trajik kayıpla başa çıkmaya çalışırken cenaze masrafları konusunda desteğe ihtiyaçları var. Lütfen onlara yardımcı olmayı ve dualarınızda yer vermeyi düşünün. Air Capital Drop Zone ailesini, arkadaşlarını ve ailesini dualarınızda unutmayın."