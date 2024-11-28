Havalimanında UFO paniği! Yere iniş yaptı, anbean kaydedildi

28 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:31

İngiltere'de yer alan Manchester Havalimanı'nda görülen yuvarlak mavi bir cisim paniğe neden oldu. Sosyal medyada tanımlanamayan bir hava fenomeni (UAP) ya da eski adıyla Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda görülen UFO paniğe neden oldu. Görülen yuvarlak mavi bir cisim, tanımlanamayan bir hava fenomeni (UAP) ya da eski adıyla Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı. Havalimanı yetkilileri henüz olayla ilgili resmi bir açıklama da bulunmazken, birçok kişi sosyal medya aracılığıyla cismin videolarını yayımladı.

Pilot olduğunu ileri süren bir kişi sosyal medyadaki en net görüntüleri paylaştı. Pilot, uçağın kokpitinin içinden küre şeklinde bir cismin görüldüğünü ifade etti. Bir güvenlik aracı yaklaştığında ise bir anda gökyüzüne doğru havalandığını belirtti.

"YUKARI DOĞRU HAREKETE GEÇTİ"

Pilot kısa bir süre sonra gönderiyi silerken aynı zamanda X hesabını kapattı fakat kullanıcılar çoktan görüntüleri yedeklemişti. Elde edilen görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden tekrar paylaşıldı. Gönderiyi yayınlayan bir kullanıcı şunları yazdı:

"Manchester Havaalanı UAP/ Kokpitin içinden UFO görüntüsü. Bir tür küresel UAP, belki de bir drone, Manchester Havalimanı'na inmiş ve bir güvenlik aracı ona yaklaştığında havalanarak kaçmış gibi görünüyor. Son günlerde İngiltere semalarında garip şeyler oluyor"

Gönderiyi paylaşan kişi kısa bir süre sonra olayı güncelleyerek paylaşımın asıl sahibi ismi açıklanmayan pilot ile görüştüğünü dile getirdi:

"@captainbiggalow (pilotun kapattığı X hesabı) ile konuştum ve Manchester Havalimanı'nda çektikleri fotoğrafları aldım. Pilotun dediklerine göre yerde görülen nesne kuleye bildirildi ve operasyon aracı geldi. Araç yaklaşırken küre yukarı doğru harekete geçti ve pilot o ara video çekti"