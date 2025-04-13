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 | Sule Altinel

Havalimanlarında yeni dönem: Check-in ve biniş kartı tarihe karışıyor!

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, yüz tanıma teknolojisiyle check-in ve biniş kartı uygulamasını tamamen kaldırmayı planlıyor. Yolcular, artık sadece telefonlarına indirecekleri dijital belgeler ve yüz tanıma sistemiyle seyahat edecek. Uygulamanın ne zaman hayata geçeceği de bildirildi.

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Havalimanlarında yeni dönem: Check-in ve biniş kartı tarihe karışıyor!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 03:03

Uçuş öncesi havaalanlarında yaşanan check-in ve biniş kartı alma telaşı, havacılık kurallarında yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte yakında tamamen ortadan kalkacak. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni "dijital seyahat belgesi" uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. The Times'ın haberine göre bu önemli yeniliklerin üç yıl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Havalimanlarında yeni dönem: Check-in ve biniş kartı tarihe karışıyor!

HER ŞEY TEK BİR QR KODDA TOPLANACAK

Yolcular ayrıca pasaportlarını da telefonlarına yükleyebilecek. Böylece her yolcunun uçuş bilgileri, dijital kimliği ve biniş izni tek bir QR kodda toplanacak.

Havalimanlarında yeni dönem: Check-in ve biniş kartı tarihe karışıyor!

YÜZ TANIMA SİSTEMİ KULLANILACAK

Havaalanlarındaki noktalardan geçişte ise 'yüz tanıma sistemleri' kullanılacak. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak.

Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.

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