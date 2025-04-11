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Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı'na dev yatırım: Kapasitesi 82 milyona çıkarıldı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki yeni yatırımlar sayesinde yıllık yolcu kapasitesinin 82 milyona ulaştığını ve şehrin uluslararası havacılıkta bir marka haline geleceğini açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 14:02

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleştirilecek Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hava yolunun mesafeleri kısaltmanın ötesinde kültürel bağları güçlendiren, toplumlar arasında köprüler kuran ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı'na dev yatırım: Kapasitesi 82 milyona çıkarıldı

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz konuma sahip olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, avantajlı coğrafi konumunun Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya müsait kıldığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemini başlattıklarını anlatan Uraloğlu, Türkiye'yi 23 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı'na dev yatırım: Kapasitesi 82 milyona çıkarıldı

HAVALİMANI SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Sivil havacılık tarihinin 20 Mayıs 1933'e uzandığını, 4 uçaklı ilk filonun "Türk Hava Postaları" adı altında faaliyete başladığı bilgisini veren Uraloğlu, bu kurumun bugün "Türk Hava Yolları" adıyla neredeyse tüm dünyayı kanatları altına aldığını vurguladı.

Türkiye'de son hizmete sunulan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile havalimanı sayısının 58'e yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, "2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımız vardı. Adıyaman, Batman, Bursa Yenişehir, Çanakkale, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları gibi 16 havalimanımız, sivil havacılık açısından pasif durumdaydı. Bu 16 pasif havalimanımızı çağın gerektirdiği şekilde yenileyip sivil havacılığa açtık. Ayrıca İstanbul, Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Zafer, Hakkari, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Hatay ve Şırnak Şerafettin Elçi gibi 16 yeni hava limanını daha sivil havacılığımıza kazandırdık. Son 23 yıl içerisinde her yıl istatistiki olarak yaklaşık 1,4 havalimanını hizmete açtığımızı görüyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı'na dev yatırım: Kapasitesi 82 milyona çıkarıldı

YOLCU KAPASİTESİ EN YÜKSEK 2. HAVALİMANI OLACAK

Havalimanının bu yılki yolcu sayısının yaklaşık 40 milyon 250 bin olacağını, 2029 yılında ise 45 milyona yaklaşacağını öngördüklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle hizmete açacağımız yeni terminal binalarıyla Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ni 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali'ni ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Uçak park pozisyon sayısını 108'den 176'ya çıkardık. Ayrıca VIP Terminali'ni 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali'ni ise bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişlettik. Genel havacılık binamız CIP Terminali olarak da kullanılacak. Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak."

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