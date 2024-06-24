Hayvanat bahçesinin içinde konaklama dehşeti de beraberinde getirdi!

24 Haziran 2024 09:09 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:28

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet

Fil kendisine sopayla vuran adamı silindir gibi ezdi! Olay anı görüntüleri dehşet

Paris'in dışındaki bir hayvanat bahçesinde safari stili bir kulübede ailesiyle beraber kalan bir kadın yalnız başına çıktığı koşuda dehşeti yaşadı. Hayvanat bahçesinin içinde bulunan kulübeler 220 euro ile 760 euro arası bir fiyata kiralanabiliyor ve çevrede kurtların bulunabildiği ifade ediliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynağa göre kadının, Paris'in 40 kilometre kadar dışında bulunan Thoiry Hayvanat Bahçesi'nde 3 kurdun saldırısına uğradı, "boynu, baldırı ve sırtı ısırıldı."

Versailles başsavcısı Maryvonne Caillibotte, kadının hayati tehlikesi bulunduğunu ifade etti.

ARABALARLA SINIRLI BÖLGEYE GİRDİ

Hayvanat bahçesinin 'kurt bölgesi'nde bulunan kulübelerin "sessizlik, dinlenme ve hayattan uzaklaşma" sunduğu belirtiliyor. Sitede bu bölümdeki kulübelerin oturma odasından kutup kurtlarının görülebildiği ifade ediliyor.

Başsavcı, kadının sadece arabalara sınırlı olan safari bölgesine girdiğini ve burada üç kurdun saldırısına uğradığını belirtti.

Caillibotte, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kadının bir hata mı yaptığı yoksa yolun açıkça işaretli olup olmadığı henüz bilinmiyor.''

Caillibotte, acil servisin olay yerine çok hızlı şekilde geldiğini ve kurtları kendi bölgesine döndürdüğünü ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadın, "Bu durumda kadın güvenlik sistemlerini, bir hendeği ve hayvanları içeride tutması için kurulmuş olan elektrikli bir çiti geçmiş olmak durumunda" diye konuştu.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.