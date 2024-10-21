Helikopter radyo kulesine çarptı! Korkunç kazada 4 kişi öldü

21 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:48

ABD'nin Teksas eyaletinde bir helikopter, radyo kulesine çarparak düştü. Kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kule ise yıkıldı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde Robinson R44 tipi özel tur helikopteri radyo kulesine çarptı. Radyo kulesi yıkılırken helikopter yere çakıldı. Kazanın ardından yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken polis, 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KAZANIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLADI

Houston Belediye Başkanı John Whitmire yaptığı açıklamada, itfaiye ekibinin kazadan birkaç dakika sonra olay yerine ulaştığını ifade ederek, kaza nedeniyle bölgesel elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, helikopterin olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Ellington Field'deki pistten havalandığı aktarılırken, kazayla ilgili yerel yetkililer, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.