 | Berrak Arıcan Baş

Hem işe yaramadı hem ölüm tehditleri başladı! Avustralya'da sosyal medya yasağı endişesi

Avustralya'da 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması hem işe yaramadı hem de ölüm tehditlerini beraberinde getirdi.

'nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, bir podcast programında yaptığı itirafla dikkat çekti. Ülkede 16 yaşı altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenlemenin ardından yaşadıklarını anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasaklayan düzenlemenin ardından hem e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant kişisel tehditler aldı hem de yapılan bir anket yasağın amacına ulaşamadığını ortaya koydu.
Avustralya e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenleme sonrası kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, deep fake içerikler ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
Grant'in güvenliğinin yeterli olmadığını belirtmesine rağmen, Avustralya'daki sosyal medya yasağı duyurusunun ardından hakkında yapılan 75 bin paylaşımın yüzde 80'inin tehdit içerdiği tespit edildi.
Molly Rose Vakfı tarafından yapılan bir ankete göre, 16 yaş altı çocuklara getirilen sosyal medya yasağına rağmen çocukların çoğu yasaktan önce kullandıkları platformlara erişmeye devam ediyor.
Ankete katılan çocukların yaklaşık üçte ikisi, aralık ayında yürürlüğe giren yasaktan sonra da hala bir veya daha fazla sosyal medya hesabına erişebildiğini belirtti.
Yasağı aşmanın kolay olduğunu söyleyen çocukların yaklaşık yüzde 70'i, getirilen kısıtlamanın çevrimiçi güvenliklerinde herhangi bir fark yaratmadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

BİLGİLERİ İFŞA OLDU, ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Grant, yasakla beraber kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, hakkında deep fake içerikler oluşturulup yayıldığını hatta mesajları aldığını açıkladı. Aile fertlerinin güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Grant, güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti.

Avustralya'daki sosyal medya yasağını duyurmasının ardından Grant hakkında 75 bin adet paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 80'inin tehdit içerdiği tespit edildi.

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAĞI İŞE YARAMADI!

Molly Rose Vakfı adlı hayır kuruluşu tarafından yapılan anket ise yasağın işe yaramadığını ortaya koydu. Ankete göre, çocukların çoğu, 16 yaş altındakilere getirilen yasağa rağmen kısıtlı sosyal medya platformlarını kullanmaya devam ediyor.

Ankete göre geçen aralık ayında yürürlüğe giren yasaktan önce sosyal medya kullanan 12-15 yaş arası Avustralyalı çocukların yaklaşık üçte ikisi hala bir veya daha fazla hesaba erişebiliyor.

Anket için görüşülen 1050 çocuğun yaklaşık yüzde 50'sinin TikTok, YouTube ve Instagram gibi en popüler platformlardaki hesaplarına hala erişebildiğini ortaya koydu. Facebook ve Snapchat gibi uygulamalar da hesaba katıldığında bu oran neredeyse üçte ikiye çıkıyor.

Kısıtlı siteleri hala kullandığını bildiren çocukların yaklaşık yüzde 70'i yasağı aşmanın "kolay" olduğunu söylerken, yarısından fazlası yasağın çevrimiçi güvenliklerinde hiçbir fark oluşturmadığını belirtti.

