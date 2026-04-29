Türklerin de aralarında olduğu sadece 8 ailenin yaşadığı bölge hayalet kasabaya dönüştü

Almanya'da yeni ismiyle Bürgewald olan bölge en az 1000 yıldır var olmasına rağmen neredeyse burada yaşayan insan kalmadı. Sadece 8 ailenin yaşadığı köyde Türkiye, Afganistan ve Mısır'dan gelen insanlar yaşıyor. 2015 yılında bir kömür madeni inşaatı için boşaltılan köy için düşünülen projeden vazgeçildi.
Projenin iptaliyle beraber köy hayalet kasabaya dönüştü. Evler, sokaklar terk edildi. Bölge yavaş yavaş bitki örtüsüyle kaplanmaya başladı. Şehir gezgini Colin, bölgeye yaptığı ziyarette, köy hakkında, ''Çok ürkütücü, burayla ne yapacaklarını görmek ilginç olacak, ama sanırım bunu ancak zaman gösterecek." dedi.
Dükkanların, evlerin mühürlendiğini, bazı kapı girişlerinin tamamen tuğla ile kaplandığını belirten Colin, burada yaşayan insanlarla karşılaşmasına çok şaşırdığını dile getirdi.
Köyün asıl sahiplerinin aslında Alman olduğunu fakat artık hiç yerli kalmadığını belirten Colin, köyü gezerken, binaların ve kaldırımların yıkılmaya başladığını, bölgeyi doğanın geri aldığını ifade etti.
Daily Express'in haberine göre, köyün yeni adı 'Bürgewald'ın 'geleceğin yeri' olduğunu belirten Colin, yeniden canlandırma ve durumu tersi çevirme için harekete geçildiğini söyledi. Hayalet kasaba için yeni bir umut doğduğunu belirten Colin, maden inşaatı için açılan dev çukurun da göle dönüştürebileceğini anlattı.