Almanya'da yeni ismiyle Bürgewald olan bölge en az 1000 yıldır var olmasına rağmen neredeyse burada yaşayan insan kalmadı. Sadece 8 ailenin yaşadığı köyde Türkiye, Afganistan ve Mısır'dan gelen insanlar yaşıyor. 2015 yılında bir kömür madeni inşaatı için boşaltılan köy için düşünülen projeden vazgeçildi.

Türklerin de aralarında olduğu sadece 8 ailenin yaşadığı bölge hayalet kasabaya dönüştü

HABERİN ÖZETİ Türklerin de aralarında olduğu sadece 8 ailenin yaşadığı bölge hayalet kasabaya dönüştü Almanya'da kömür madeni projesi iptal edildikten sonra boşaltılan ve 'Bürgewald' olarak yeniden adlandırılan, en az 1000 yıllık bir geçmişe sahip olup şu anda sadece 8 ailenin yaşadığı köyde bir dönüşüm hareketi başlatıldı. Köy, 2015'te kömür madeni inşaatı için boşaltılmış ancak projeden vazgeçilmesiyle hayalet kasabaya dönüşmüştür. Bölgede şu anda Türkiye, Afganistan ve Mısır'dan gelen sadece 8 aile yaşamaktadır. Köyde dükkanlar ve evler mühürlenmiş, bazı kapı girişleri tuğla ile kapatılmıştır. Bölgenin asıl sahipleri olan Almanlar artık köyde yaşamamaktadır. Köyün yeni adı 'Bürgewald' ve 'geleceğin yeri' olarak tanımlanmakta, yeniden canlandırma çabaları başlamıştır.

''ÇOK ÜRKÜTÜCÜ''

Projenin iptaliyle beraber köy hayalet kasabaya dönüştü. Evler, sokaklar terk edildi. Bölge yavaş yavaş bitki örtüsüyle kaplanmaya başladı. Şehir gezgini Colin, bölgeye yaptığı ziyarette, köy hakkında, ''Çok ürkütücü, burayla ne yapacaklarını görmek ilginç olacak, ama sanırım bunu ancak zaman gösterecek." dedi.

DÜKKANLAR, EVLER MÜHÜRLÜ

Dükkanların, evlerin mühürlendiğini, bazı kapı girişlerinin tamamen tuğla ile kaplandığını belirten Colin, burada yaşayan insanlarla karşılaşmasına çok şaşırdığını dile getirdi.

HİÇ YERLİ KALMADI

Köyün asıl sahiplerinin aslında Alman olduğunu fakat artık hiç yerli kalmadığını belirten Colin, köyü gezerken, binaların ve kaldırımların yıkılmaya başladığını, bölgeyi doğanın geri aldığını ifade etti.

'GELECEĞİN YERİ' İÇİN DÖNÜŞÜM HAREKETİ

Daily Express'in haberine göre, köyün yeni adı 'Bürgewald'ın 'geleceğin yeri' olduğunu belirten Colin, yeniden canlandırma ve durumu tersi çevirme için harekete geçildiğini söyledi. Hayalet kasaba için yeni bir umut doğduğunu belirten Colin, maden inşaatı için açılan dev çukurun da göle dönüştürebileceğini anlattı.