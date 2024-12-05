Hem öğrencilerini hem de sınıfa giren hayvanı korurken hayatından oldu! Yarasa ısırığı öğretmeni öldürdü

05 Aralık 2024 12:47 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:58

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir sınıfa ders esnasında yarasa girdi. Öğretmen, yarasayı çıkarmak isterken ısırıldı ve olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz haftalarda ilginç bir olay yaşandı. Bir okulda ders esnasında sınıfa yarasa girdi. Öğrencileri korumak isteyen öğretmen, yarasayı sınıftan çıkarmaya çalışırken ısırıldı. KUDUZ BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ 60 yaşındaki öğretmen Leah Seneng, yarasa ısırığının ardından herhangi bir tıbbi müdahale aldı mı almadı mı bilinmiyor. Fakat Leah, yarasa ısırığından birkaç hafta sonra hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, Leah'ın son sağlık durumu hakkında bilgi toplamaya çalışırken ailesi ve arkadaşları kuduz belirtisi göstermediğini söyledi. Sağlık yetkilileri, kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından acil olarak aşı yaptırılması uyarısında bulundu. İlgili Haberler Kadirov, Trump'ı hedef tahtasına koydu: Bakalım ne kadar adammış Askerler mühimmat taşırken yıldırım düştü, facia yaşandı: Vietnam'da en az 12 ölü