Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada

15 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:22

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ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Maplewood şehrindeki bir dükkanda, silahlı soyguncuyu 8 yaşındaki kız çocuğu engelledi. Silahlı soyguncu, dükkana girip dolaştıktan sonra kasaya yaklaştı ve silah doğrulttu.

Dükkan sahibi ve cesur kızın babası olan Leo, dükkanı kapatırken soyguncunun içeri girdiğini söyledi. Soyguncu, silahını tezgaha koyarak paraları istedi. Leo, o esnada dükkanda bulunan 8 yaşındaki çocuğunun güvenliği için kasadaki tüm parayı vermeyi teklif etti. Fakat soyguncu tezgahın arkasına geçti ve Leo ile kavgaya tutuştu.

ÇOCUK BEYZBOL SOPASIYLA KURTARDI

Leo, soyguncunun elinden silahı almak isterken ikisi de yere düştü. Bu esnada beyzbol sopasını eline alan 8 yaşındaki küçük kız, soyguncuya vurmaya başladı. Leo, kızı sayesinde silahı almayı başardı, soyguncu ise paraları alamadan olay yerinden kaçtı.

Polis, kısa sürede soyguncuyu yaralı olarak yakaladı.

Küçük kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Leo, kızının ona yardım ettiğini güvenlik kamerasını izleyene kadar fark etmediğini anlattı.