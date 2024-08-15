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Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
15 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:22

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir dükkana silahlı soygun girişimini, dükkan sahibinin 8 yaşındaki kızı engelledi. Soyguncu, silahıyla paraları isterken dükkan sahibi olan baba, soyguncunun üzerine atladı. O esnada küçük kız da beyzbol sopasıyla, soyguncuya vurmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Maplewood şehrindeki bir dükkanda, silahlı soyguncuyu 8 yaşındaki kız çocuğu engelledi. Silahlı soyguncu, dükkana girip dolaştıktan sonra kasaya yaklaştı ve silah doğrulttu. 

Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada - 1. Resim

Dükkan sahibi ve cesur kızın babası olan Leo, dükkanı kapatırken soyguncunun içeri girdiğini söyledi. Soyguncu, silahını tezgaha koyarak paraları istedi. Leo, o esnada dükkanda bulunan 8 yaşındaki çocuğunun güvenliği için kasadaki tüm parayı vermeyi teklif etti. Fakat soyguncu tezgahın arkasına geçti ve Leo ile kavgaya tutuştu. 

Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada - 2. Resim

ÇOCUK BEYZBOL SOPASIYLA KURTARDI

Leo, soyguncunun elinden silahı almak isterken ikisi de yere düştü. Bu esnada beyzbol sopasını eline alan 8 yaşındaki küçük kız, soyguncuya vurmaya başladı. Leo, kızı sayesinde silahı almayı başardı, soyguncu ise paraları alamadan olay yerinden kaçtı. 

Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada - 3. Resim

Polis, kısa sürede soyguncuyu yaralı olarak yakaladı. 

Henüz 8 yaşındaki çocuk babasını silahlı soygundan kurtardı! O anlar kamerada - 4. Resim

Küçük kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Leo, kızının ona yardım ettiğini güvenlik kamerasını izleyene kadar fark etmediğini anlattı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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