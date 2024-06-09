Henüz yeni başbakanlık koltuğuna oturan lider, hastaneye kaldırıldı

09 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:58

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Haiti'de 28 Mayıs'ta Başbakan seçilen Garry Conille'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Haiti Başbakanlık Ofisi'nden Conille'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Conille'in yoğun faaliyetlerle geçen bir haftanın ardından kendini iyi hissetmediği ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Conille'in durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşılırken, rahatsızlığına ilişkin bir ayrıntı verilmedi.

''ASTIM HASTASIYDI, NEFES ALMAKTA SIKINTI ÇEKTİ''

Öte yandan Conille'e yakın, ismini vermek istemeyen bir kişi Associated Press'e (AP) konuşarak Başbakan'ın astım hastası olduğunu ve nefes almada sıkıntı çektiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i 28 Mayıs'ta yeni başbakan olarak atamıştı.