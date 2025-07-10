Her gün kapısına onlarca kargo geliyor! Ev sahibini bezdiren ihlal

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kay, Amazon'daki Çinli bir satıcı yüzünden her gün onlarca kargo alıyor. Hiçbir siparişi olmamasına rağmen kapının önünde yığın olan kargo kutularına çözüm ise çok geç geldi.

ABD'de Kaliforniyalı bir kadın her gün kapısının önüne gelen kargolardan bezdi. Bir yıldan daha uzun bir süredir her gün Kay'in kapısına Çinli bir satıcının ürünleri geliyor. Durum kısa bir süre sonra kontrolden çıktı ve Kay'in kapısının önünde kargolar bir yığın haline geldi. Kay bu durumu, ''Bu cehennemin başka bir biçimi'' diyerek tanımlıyor.

İADELERİN HEPSİ EVE GELİYOR

Kutularda Çin merkezli bir Amazon satıcısı olan Liusandedian'ın sattığı suni deri araba koltuğu kılıfları bulunuyor. Müşteriler, ürünü aldıktan sonra herhangi bir sebeple iade gerçekleştirdiğinde ise Kay'in evine geliyor. Kay bu durumu uzun bir süre sonra çözüme kavuşturabildi.

ŞAKA GİBİ TEKLİF

Amazon'da en az 6 şikayet kaydı açan Kay'e bir türlü yardımcı olunmadı. En sonunda durumu basına bildirdi ve ABC 7'ye yaptığı açıklamada, Amazon'un her şikayetinde bu durumu durduracağını söylemesine rağmen hiç harekete geçmediğini anlattı. Hatta işletmenin bir defasında kendisine zahmetleri karşılığında 100 dolar hediye çeki teklif ettiğini söyledi.

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçildi. Satıcı Liusandedian'ın, Amazon'un kurallarını ihlal ederek Kay'in adresini sahte iade noktası olarak girdiği ortaya çıktı. Amazon, özürlerini iletti ve tüm kutuları toplamaya başladıklarını ve sorunun kalıcı olarak çözüleceğini belirtti.