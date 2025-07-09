Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu! Türkiye ilk 20'de

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü'ne özel en kalabalık ülkeleri sıraladı. 2024 yılında da Hindistan zirveyi kaptırmadı ve dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Türkiye ise ilk 20. sırada yer aldı.

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'ne özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dünya nüfusuna dair verileri paylaştı. Birleşmiş Milletler'in nüfus tahminlerine dayandırılan bilgilere göre, 2024 yılının en kalabalık 20 ülkesi belli oldu. Listenin zirvesinde yine Hindistan yer aldı. Çin ise Hindistan'ı takip eden ülke oldu.

TÜRKİYE 18. SIRADA

Türkiye, dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında ilk 20'de yer aldı ve 18. sıradan listeye girdi. Yaklaşık 85,6 milyonluk nüfusuyla Türkiye, 2024 verilerine göre dünyanın en kalabalık 18. ülkesi olurken Türkiye'nin önünde İran, arkasındaysa Almanya yer aldı.

Hindistan, 1 milyar 450 milyon 935 bin kişilik nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak zirvedeydi. Çin ise 1.419.321.278 nüfusuyla Hindistan'ı takip etti. Listenin 3. sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 345.426.571 nüfusuyla listedeki yerini aldı.

İŞTE 2024 TÜİK VERİLERİNE GÖRE EN KALABALIK 20 ÜLKE