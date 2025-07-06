Dünyanın en güvenli şehirleri arasına Türkiye'den bir il girdi!

Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı 'dünyanın en güvenli şehirleri' listesine Türkiye'den bir il girdi. Listeye 39. sıradan dahil olan o şehir, suç oranlarının düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre Eskişehir, 100 puan üzerinden 91.77 alarak Dünya'nın en güvenli 39. şehri seçildi.



Yapılan araştırmaya göre, suç oranları, emniyet güçlerinin etkinliği, güvenlik önlemleri ve toplumsal güven algıları konularına bağlı olarak güvenli şehirler listesi oluşturuldu. Hazırlanan bu listede Eskişehir, 91.77 puan alarak en güvenli 39. şehir olarak seçildi.

Ayrıca Eskişehir liste içinde ilk 50'de bulunan tek Türkiye şehri olarak belirlendi. Eskişehir Valiliğinin ise 'Güvenli Şehir Eskişehir' adı altında yaptığı çalışmalar ile Eskişehir'in bu başarısına destek oldu.