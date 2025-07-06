İşte iPhone 17 Türkiye fiyatı! Zaman daraldı, batarya canavarı geliyor

Eylül ayı yaklaştıkça Apple hayranları, geleneksel yeni model tanıtımı için heyecanlanıyor. Peki bu yıl Eylül ayında piyasaya çıkması öngörülen iPhone 17 ne kadar olacak? Özellikleri neler olacak? İşte detaylar...

Yıllardır Eylül ayında tanıtım yaparak yeni akıllı telefonunu çıkaran Apple'ın bu yıl da Eylül ayında iPhone 17'yi tanıtması bekleniyor. Apple'ın iPhone 17 serisini Eylül ayında tanıtması bekleniyor ve bu yıl Pro ile Pro Max modelleri arasında daha büyük bir fark olabilir. Pro Max'in Pro'dan fiziksel olarak daha büyük olması nedeniyle daha fazla dahili alana sahip olması, daha büyük bir batarya ve daha uzun bir batarya ömrü sağlıyor. Bu durum daha önce satışa sunulan iPhone modelleri için de geçerliydi. Ancak bu yıl Pro Max modelinin bir adım daha ileri gideceği söyleniyor.

Mart ayında, iPhone 17 Pro Max'in iPhone 16 Pro Max'ten yaklaşık yüzde 5 daha kalın olacağı söylentisi vardı. Muhtemelen daha büyük bir bataryaya yer açmak için kalın olması tercih edildi. iPhone 17 Pro Max'in pil kapasitesinin iPhone 16 Pro Max'teki 4.676 mAh'den 5.000 mAh'ye çıkacağına dair son söylentiler de ortaya atılmıştı.

SÖYLENTİLER ÇOĞALIYOR

Kalınlık söylentisi, Çin sosyal medya platformu Weibo'da 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Ice Universe adlı bir hesaptan kaynaklandı. Hesap daha önce gelecekteki Apple ürünleri hakkında doğru bilgiler paylaşmıştı.

Bazı yıllarda Pro Max, Pro'dan önce bazı kamera özelliklerine kavuşuyordu ancak bu yıl böyle olması beklenmiyor. Hem iPhone 17 Pro hem de iPhone 17 Pro Max'in, yükseltilmiş 24 megapiksel ön kamerayla birlikte üç adet 48 megapiksel arka kamerayla donatılacağı söyleniyor. Henüz kamera farklılıkları hakkında detay bulunmuyor.

DAHA KÜÇÜK OLMA İHTİMALİ VAR

Başlangıçta iPhone 17 Pro Max'in iPhone 17 Pro ve önceki modellere kıyasla daha küçük bir Dynamic Island'a sahip olabileceği söylentisi vardı, ancak daha sonra böyle bir değişikliğin önümüzdeki yıla kadar gerçekleşmeyebileceği bildirildi. Bu yıl gerçekleşse bile, bir kaynak daha küçük Dynamic Island'ın tüm iPhone 17 modellerinde olacağını söyledi. Sonuç olarak, iPhone 17 Pro Max, daha büyük ekranı ve pil ömründeki büyük avantajının dışında, iPhone 17 Pro'ya oldukça benzeyebilir.

IPHONE 17 NE KADARA SATILACAK?

Güncel olarak ülkemizde iPhone 16'nın fiyatı 69 bin 999 liradan, iPhone 16 Pro Max 1 TB 131 bin 999 liradan satılıyor. iPhone 17'nin en düşük fiyatının 80 bin lira, en pahalısının da 150 bin lira civarına yaklaşması bekleniyor.