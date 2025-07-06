Asgari ücrete zam: ABD'de milyonlarca işçinin maaşı arttı

Yeni asgari ücret yasalarının bu ay yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD genelindeki işçilerin ücretleri artacak. Alaska, Oregon ve Washington D.C.'de 880 binden fazla işçi için asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren arttı. D.C.'de şehrin asgari ücreti saat başına 17,50 dolardan 17,95 dolara yükseldi. Aralarında Chicago, Los Angeles ve San Francisco'nun da bulunduğu bir düzine şehir ve ilçe de asgari ücretlerini artırıyor.

Ekonomik Politika Enstitüsü (EPI) tarafından hazırlanan bir rapora göre, artış görecek her 10 çalışandan yaklaşık 6'sı kadın ve neredeyse yarısı tam zamanlı çalışıyor. Asgari ücret artışları, 2022 yılının ortalarında yüzde 9,1 ile son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra son dönemde yüzde 2,4'e gerileyen enflasyona ayak uydurulmasında kilit rol oynuyor.

ABD'DE SATIN ALMADA KRİZ VAR

Ulusal İstihdam Hukuku Projesi'nde kıdemli araştırmacı ve politika analisti olan Yannet Lathrop Yahoo Finance'e verdiği demeçte, "Ülke genelinde bir satın alınabilirlik krizi olduğuna şüphe yok ve bu artışlar temel ihtiyaçlar için ödeme yapmakta zorlanan çalışanlara gerekli rahatlamayı sağlayacaktır. Ancak özellikle Kongre'nin 15 yıldan uzun bir süredir asgari ücretin saatte 7.25 dolarda kalmasına izin verdiği federal düzeyde daha fazla artışa ihtiyaç var." dedi. EPI'nin Asgari Ücret Takibi'ne göre, 30 eyalet ve D.C. federal asgari ücretten daha yüksek bir asgari ücrete sahip.